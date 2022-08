Primeiros casos de suspeita de varíola do macaco em Lages deram negativos

Os dois casos suspeitos de Monkeypox, (varíola dos macacos), em investigação em Lages deram negativos. A suspeita envolvia dois homens com mais de 50 anos que teriam buscado no inicio do mês de agosto o atendimento nas Unidades Básica de Saúde, com sintomas parecidos aos que acometem pacientes com a doença.

Após a coleta do material dos dois homens, e encaminhado para o laboratório de referência, Lacen, os casos foram descartados, após o resultado dar negativo para Monkeypox.

Segundo assessora de governo da Secretaria de Saúde de Lages, Mariana Decker, após descartar estes dois primeiros casos outros 04 estão em investigação.

Conforme o último relatório divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, Santa Catarina – tem atualmente:

Casos Notificados: 366

Confirmados – 59

Descartados – 108

Em investigação – 201

Com informações: SCC10