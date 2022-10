Leitoa dá à luz 29 filhotes e bate recorde em granja de Campos Novos

Uma granja do interior de Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina, registrou um fato inédito na quarta-feira (12). Uma matriz deu à luz a 29 leitões vivos. Ela está em seu segundo ciclo e registrou um recorde de nascimento de leitões vivos das granjas produtoras de suínos da Coopercampos.



A matriz Banbred D20 da raça Large White tem alto valor genético. As avós D20 apresentam linhagens de alto padrão, destacando-se pela hiperprolificidade e pela excelente habilidade materna, gerando leitegadas de alto vigor híbrido.

De acordo com a Médica Veterinária Bruna Cruz de Oliveira, esta matriz demonstra com este resultado, o desempenho reprodutivo e produtivo das matrizes Danbred.



“Este é um número muito bom de leitões vivos, elevando assim nossas expectativas de produção com as matrizes Danbred na Granja Ibicuí. Os leitões estão mamando bem e assim vão se desenvolver com qualidade. A linhagem D20 tem alto desempenho reprodutivo e produtivo e conferimos aqui todo esse potencial”.

Com informações: ND+