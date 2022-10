Senar/SC reforça convite para a 5ª edição do CNA Jovem

Inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro e os interessados podem obter informações no portal do programa.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), lembra que as inscrições para a 5ª edição do programa CNA Jovem – Jovens Líderes do Agro vão até 30 de outubro. A iniciativa é voltada à identificação, desenvolvimento e integração de lideranças jovens de todo o Brasil.

A inscrição é gratuita e pode ser feita somente via internet por meio do portal www.cnajovem.org.br, até às 23:59h do dia 30 de outubro de 2022 (horário oficial de Brasília/DF). O programa tem duração de um ano e pretende capacitar jovens de 22 a 30 anos em técnicas de inovação e liderança, interessados em transformar a realidade da agropecuária brasileira.

Para participar, é necessário ter formação técnica, ensino superior completo ou com conclusão prevista para o segundo semestre de 2022, ter vínculo e/ou atuação comprovados no agro, além de potencial de liderança e vontade de solucionar questões do setor. É necessário também ter disponibilidade para participar das atividades do programa, que terá ações a distância e encontros presenciais, na maioria das vezes aos fins de semana.

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC e vice-presidente de finanças da CNA, José Zeferino Pedrozo, assinala que a iniciativa permite preparar o público-alvo para os desafios do agro que cresce e inova constantemente. “É uma excelente oportunidade para quem atua na área rural, independentemente da formação. Por isso, gostaria de reforçar o convite para que os jovens aproveitem mais essa oportunidade para ampliar conhecimentos, conhecer novas técnicas de inovação, desenvolver o espírito de liderança e ampliar a rede de relacionamentos. Tudo isso é fundamental para crescer profissionalmente e fortalecer os negócios onde atuam”.

INSCRIÇÕES

Na página de inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente preencher um formulário de pré-inscrição com nome, CPF, Unidade da Federação, telefone de contato, data de nascimento e endereço de e-mail. Os participantes das edições anteriores, que atendam os requisitos, poderão participar dessa nova edição.

A 5ª edição do CNA Jovem tem três etapas: nacional remota (novembro de 2022 a abril de 2023) e estadual presencial (maio a agosto de 2023) e nacional presencial (setembro a novembro de 2023). Cada etapa terá fases eliminatórias e com avaliações específicas.

O cronograma dos encontros e respectivas atividades estão disponíveis no edital de seleção. Todo o programa tem 300 horas de carga horária e a cada etapa concluída o participante receberá um certificado.

Para saber mais e se inscrever, acesso: www.cnajovem.org.br