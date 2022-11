Maçã/Cepea: Baixa oferta garante bom comércio, mesmo com feriado

Esta semana (14 a 18/11) foi marcada por um ritmo satisfatório de vendas de maçãs no Sul, mesmo com o feriado da Proclamação da República (15). Isso porque os classificadores se encaminham para finalização dos seus estoques.

Assim, os preços subiram para a maioria dos perfis, mesmo que ligeiramente para alguns. A gala 165 Cat 1 foi vendida a R$ 110,22/cx de 18 kg na média das regiões classificadoras, aumento de 9% frente à semana passada.

Para as próximas semanas, a proximidade com fim de mês deve limitar as vendas de maçãs e, consequentemente, pressionar as cotações ou, ao menos, impedir novas valorizações.

Fonte: Cepea/Hortifruti