Selo Serra Catarinense está entre os 27 melhores do país em turismo sustentável

O Selo Serra Catarinense Sustentável está classificado entre os 27 melhores programas de turismo do Brasil, de uma lista de 50 projetos inscritos no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2022/23. O objetivo do prêmio é incentivar, reconhecer e dar visibilidade a iniciativas de práticas sustentáveis do turismo nacional.



Na terça-feira (15), dos 600 projetos inscritos nesta edição, apenas 50 foram selecionados na primeira fase, onde a região da Serra Catarinense teve a confirmação da conquista. Agora só os 27 melhores concorrerão à final do Prêmio, que é considerado referência nacional em turismo. A final do evento acontecerá de 1° a 4 de dezembro, em Campo Grande/MS.

Neste ano, o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2022/23, terá uma edição especial, na qual o Prêmio completa 10 anos da sua primeira edição e totaliza, desde o início, 903 inscritos e 92 cases premiados. O foco é impulsionar iniciativas que se destaquem como as melhores práticas de sustentabilidade no turismo nacional, contribuindo com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável no Brasil.