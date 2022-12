Produtores transformam maçã em farinha; ciclo de aproveitamento do fruto

Produzir farinha de maçã para a confecção de pão e pastelaria é a nova aposta da Associação de Produtores de Maçã de Alcobaça, em Portugal para aproveitar tudo o que sobra do fruto. Um processo que poderá se prolongar a outros frutos e vegetais.



Depois dos sucos naturais, dos doces e da fruta desidratada, agora é a vez da farinha de maçã. Jorge Soares, presidente da associação de produtores diz “a farinha vem complementar o ciclo de aproveitamento do fruto”. Com esse processo, o que sobra da trituração da maçã é a polpa seca e a casca. Estes subprodutos são desidratados e reduzidos a farinha com alto valor nutricional.

“Nós resistimos que a maçã desidratada tem mais de 60% de hidratos de carbono natural (responsável por fornecer energia para o organismo) e cerca de 40% de fibra”, dizem os associados. Outro diferencial da farinha de maçã é não conter glúten.



Para Jorge Soares, é um produto que “pode complementar imensas áreas, quer da culinária quer da pastelaria quer ainda da padaria”. Agora o desafio dos produtores é buscar parcerias para distribuição. O próximo passo dos produtores de maçã é aplicar o mesmo processo na pera e outros legumes. A associação já tem testes feitos com cenoura e beterraba para a produção de novas farinhas.

Com informações: Agrolink