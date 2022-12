Auxílio Brasil paga última parcela no ano; veja quais benefícios serão mantidos em 2023

Nesta sexta-feira (23) acontece o último pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. O benefício é pago às famílias com NIS final 0. Neste mês, 21,6 milhões de beneficiários serão contemplados com a parcela de R$600 – são 67 mil pessoas a mais que em novembro.

O Ministério da Cidadania informou que em dezembro o valor investido ultrapassou R$ 13 bilhões. Já os gastos com o Auxílio Gás – pagos a 5,95 milhões de famílias – foram de R$ 667,2 milhões. Em dezembro cada família recebe de R$ 112 do benefício

.

Benefícios mantidos



No próximo ano, os dois benefícios serão mantidos, contudo o Auxílio Brasil voltará a se chamar Bolsa Família. A continuidade do pagamento foi garantido por meio da aprovação da PEC da Transição, que abriu espaço no Orçamento de 2023 para manter o pagamento do valor de R$ 600, bem como de pagar um acréscimo de R$ 150 por criança de até 6 anos às famílias beneficiárias – o

Ainda pelo orçamento aprovado na quinta-feira (22) também ficou autorizado recursos de R$ 1,5 bilhão que serão destinados ao pagamento do Auxílio Gás. A Lei que criou o benefício determina o prazo de cinco anos, conforme disponibilidade orçamentária.

Já os pagamentos dos benefícios Taxista e Caminhoneiro encerram neste mês. O auxílio – que foi criado por conta da alta no preço dos combustíveis – chega ao fim após o pagamento de seis parcelas no valor de mil reais aos beneficiários.

Com informações: Agência Brasil