Pesquisa da Epagri busca identificar as causas das perdas na lavoura por meio da interpretação de imagens aéreas

Segundo a coordenadora do projeto, pesquisadora Cristina Pandolfo, de modo geral as perdas agrícolas são associadas a eventos climáticos adversos, principalmente nas comunicações de perdas que buscam acesso ao seguro agrícola, mas uma série de outros fatores podem estar ligados ou contribuir para a frustração de safras, como por exemplo, ausência de práticas conservacionistas, ataque severo de doenças ou pragas, presença de plantas indesejáveis e o desequilíbrio de nutrientes. “As imagens podem auxiliar na identificação dessas causas. O conhecimento da variabilidade espacial das características da lavoura pode otimizar o processo de vistoria e melhorar a quantificação de perdas em áreas agrícolas”, diz ela.

Cristina acrescenta que o projeto busca otimizar o trabalho do técnico no momento da vistoria e a qualificação dos laudos e/ou perícias técnicas, sendo um importante apoio principalmente para situações de conflitos em solicitações de perda por parte do agricultor.

As primeiras imagens a campo foram feitas em setembro de 2022, ação que se prolongará até 2024. Fazem parte dos estudos de caso iniciais as áreas experimentais da Epagri com banana (Urussanga), mandioca (Urussanga e Jaguaruna) e maçã (Caçador). Também será avaliada a variabilidade do solo em algumas áreas de lavoura com solo exposto (Urussanga, Jaguaruna e Lages). “Essas imagens serão sistematizadas e processadas com o objetivo de se obter um método para avaliação e vistoria de lavouras”, explica a pesquisadora.

O projeto é desenvolvido com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), e com recursos próprios da Epagri alocados no projeto Zoneamento Agrícola em Santa Catarina.

Por Gisele Dias, jornalista/ Epagri