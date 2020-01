São Joaquim é a primeira cidade do Sul do Brasil a receber um polo da Faculdade CNA – Agronegócio em alta

A Faculdade CNA, em Parceria com o sistema Faesc/Senar abriu em São Joaquim (SC) um novo polo de ensino que se somam aos outros nove já existentes no Brasil.

O polos de ensino da CNA estão localizados em um municípios com alto potencial agropecuário. No caso, a cidade de São Joaquim, na Serra catarinense, tem vocação agrícola para a produção de frutas. Em 2019, recebeu o título de Capital Nacional da Maçã e é o primeiro município do sul do Brasil a receber um polo da Faculdade CNA graças ao seu notável desempenho no agronegócio.

Esses polos da Faculdade CNA oferecem quatro cursos de graduação: Gestão do Agronegócio, Processos Gerenciais, Gestão Ambiental e Gestão de Recursos Humanos.

A Faculdade CNA também está com inscrições abertas para os polos nos municípios de Gandu (BA), Fortaleza (CE), Rio Bananal (ES), Cuiabá (MT), Santa Izabel do Pará (PA), Campina Grande e João Pessoa (PB) e Palmas (TO), além de Brasília (DF). O início das aulas está previsto para o mês de março.

O investimento mensal é de R$ 179. Para informações detalhadas sobre o processo seletivo entre em contato: 0800-718-1078 e -mail: vestibular@faculdadecna.edu.br

faculdadecna.com.br

A instituição de ensino superior do Sistema CNA, que engloba três organizações: a CNA, que representa e defende os interesses dos produtores rurais do Brasil; o SENAR, responsável pela formação profissional rural, promoção social e assistência técnica; e o Instituto CNA, responsável por desenvolver estudos e pesquisas tanto sociais como sobre o agronegócio.

Com foco na gestão, aumento de competitividade e sustentabilidade dos empreendimentos rurais, fomentamos a formação de gestores que possam auxiliar o produtor no plantio e manejo, além da comercialização de seus produtos.

Pensando no fortalecimento e expansão do Agro no Brasil, a FACULDADE CNA foi criada por quem mais entende de agronegócio, visando preparar os profissionais que já atuam ou querem atuar no setor líder em crescimento na economia nacional.

