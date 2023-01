MAÇÃ/CEPEA: Há apenas oferta da eva nas regiões classificadoras

Mesmo com leve atraso previsto, a colheita da safra 2022/23 de maçã gala já se iniciou em algumas regiões produtoras nesta semana (16 a 20/01), devendo ganhar força nas próximas. Ainda assim, a oferta da variedade permaneceu restrita no período, já que, para comercializar, é necessário passar as frutas pela classificação e embalagem.

Por enquanto, há apenas oferta da eva no mercado – mas seus estoques também já estão chegando ao fim. Mesmo assim, em Fraiburgo (SC), a eva 110 Cat 1 foi vendida a R$ 125,33/cx de 18 kg, leve queda de 2% frente à semana passada. Segundo agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea, as expectativas para as próximas semanas são de início da circulação da gala, movimentando o mercado de maçã.

Fonte: hfbrasil.org.br