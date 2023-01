Secretaria de Saúde aponta causador da epidemia de diarreia em Florianópolis

De acordo com a prefeitura da capital, o desfecho ocorreu após análise das amostras enviadas para o laboratório de virologia da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e da BiomeHub.

O Norovírus foi identificado em 63% das amostras de fezes coletadas no Norte da Ilha de Santa Catarina, principal concentração de casos de diarreia.

A análise complementar ainda está em curso nos laboratórios, que têm atuado em parceria com a Vigilância em Saúde da Capital.

O que é o causador da diarreia

Ainda conforme a prefeitura de Florianópolis, o Norovírus é facilmente transmitido através de alimentos e bebidas contaminadas.

A transmissão é facilitada em locais de confinamento ou aglomerações, onde pode ser passado de uma pessoa para a outra através da tosse ou contato com as mãos contaminadas. As condições sanitárias também podem facilitar a transmissão do vírus.

Florianópolis passa de 3,2 mil casos de diarreia

O surto de diarreia já atingiu 3.241 pessoas em Florianópolis até sexta-feira (20), conforme o MDDA (Monitoramento das Doenças Diarreicasd Agudas) da prefeitura.

Entre eles, 2.090 foram registrados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte e outros 1.151 casos na UPA Sul.