Ferramenta on-line da Epagri permite calcular custo de produção na agricultura

A Epagri/Cepa está disponibilizando uma plataforma web que permite aos agricultores familiares de Santa Catarina conhecerem os custos de produção em suas propriedades. É o Di@rio de Campo, desenvolvido para uso dos extensionistas rurais da Empresa e dos agricultores atendidos pela extensão rural.

O sistema pode ser usado em computador, celular ou tablet. Para segurança e proteção de dados aos usuários, o acesso é feito por login e senha, que são disponibilizados pelos extensionistas municipais aos agricultores que cultivam grãos, frutas ou hortaliças. Lá eles podem cadastrar seus ativos (recursos humanos, benfeitorias, máquinas agrícolas), as despesas para a produção (insumos, encargos financeiros, mão de obra, despesas de comercialização, serviços), além de eventos climáticos, pragas ou doenças nas culturas. Essas informações ficam armazenadas e vão criar um histórico da produção na propriedade.

Após a inserção dos dados da safra em andamento, os indicadores técnicos e econômicos automaticamente vão aparecendo na tela, permitindo ao agricultor um monitoramento sempre atualizado dos resultados ao longo do ciclo da cultura e no encerramento das safras.

Esse sistema substituiu as planilhas de computador. “Ao final da safra, com os dados produtivos cadastrados, o agricultor terá o cálculo do custo da produção e saberá quanto terá de lucro. Isso facilita a tomada de decisão e antecipa o planejamento das próximas safras, contribuindo para alcançar melhores resultados técnicos, financeiros e econômicos”, diz o pesquisador da Epagri/Cepa e responsável pela tecnologia, Dilvan Ferrari.

Em 2022 a Empresa capacitou seus extensionistas para o uso da tecnologia e para multiplicação junto aos agricultores. A partir do uso expressivo pelos produtores, a Epagri/Cepa terá custos de produção referenciais, como também regionalizados. “Esse modelo desenvolvido torna-se o padrão Epagri para análise econômica dos principais cultivos agrícolas e vem consolidar uma metodologia de apuração dos custos e receitas desenvolvida diretamente no campo de produção, trazendo a realidade vivida no dia a dia desses agricultores. Longe de ser um orçamento ou um cálculo estimado, o Di@rio de Campo é um método ímpar, possível de aplicar graças à capilaridade do sistema de pesquisa e extensão da Epagri e à histórica parceria com os agricultores de nosso Estado. Este é o diferencial de valor”, pontua Dilvan.

Fonte: Epagri – SC