Granizo em forma de Coronavírus atinge Pomares de Maçã de São Joaquim

Os produtores de maçã da região de São Joaquim foram surpreendidos, na tarde desta terça (09) quando uma chuva de granizo danificou telas e pomares de maçã na região do Boava, Grota do Cedro, Três Pedrinhas e Caminhos da Neve (Santo Antão).

O que chamou a atenção dos produtores foi os mais diferentes formatos do granizo que variou de pequenas bolinhas (as mais comuns), formas de shurikens (estrelas ninja) e até mesmo em formas espinhentas como o Coronavírus, diziam os produtores.

Geralmente o formato são arredondados, mas em tempestades mais fortes, as colisões entre as esferas fazem com que muitas se fundam e formem bordas no gelo ou criem pontas afiadas que provocam ainda mais danos nas plantas e frutos.

A chuva também teve duração diferentes nas localidades que foi registrado variando de um minuto e até 15 minutos nas localidades mais distantes e provocou muitos prejuízos na safra da maçã e danos em telas de pomares.

Veja o vídeo:

De acordo com o Climaterra essa chuva de granizo está associada a uma frente fria que estava passando pelo estado:

“Foi uma linha de chuva e trovada que tá atravessando o estado, o ramo frontal associada a baixa pressão, ou seja a frente fria, que atravessou o estado provocando nuvens com trovado e granizo que pegou algumas áreas da Serra Catarinense. Amanhã ainda haverá as chances de chuva, mas com condição bem menor de trovada. Se tiver bem mais isolada, já com tendência de ir melhorando.” Explicou Ronaldo Coutinho

Veja as imagens:

Imagens: Daiane Nunes, Silvio Silveira, Raquel Padilha, Arleia Costa, Débora Andrade, Sandro Koerich Vieira e Redes Sociais