Santa Catarina institui Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono

Santa Catarina quer se tornar uma potência agroambiental, alicerçando a sua produção de alimentos e florestal sobre bases sustentáveis. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural deu primeiro passo com a publicação da Portaria SAR 14/2023, que institui o Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC+SC). O documento foi assinado pelo governador Jorginho Mello e o secretário da Agricultura Valdir Colatto durante a abertura do 27º Show Tecnológico Copercampos, em Campos Novos, nesta terça-feira, dia 14.

“O ABC + SC surge para aumentar a rentabilidade para as familiar no campo, aumentar a capacidade produtiva e a resiliência dos nossos agricultores. Queremos mostrar ao mundo que temos uma agropecuária eficiente, competitiva e sustentável. Vamos potencializar a adoção de tecnologias, o acesso ao crédito e crescer no mercado internacional”, ressalta o governador.

A intenção da Secretaria da Agricultura é lançar um grande Plano para consolidar o agronegócio catarinense no cenário mundial, assumindo o compromisso voluntário de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), além da mitigação e adaptação às mudanças climáticas para a próxima década. “Criamos um plano que respeita as peculiaridades e a realidade de Santa Catarina para tornar a nossa agropecuária ainda mais sustentável. Vamos demonstrar o protagonismo do produtor rural catarinense, que alia produção de alimentos e preservação ambiental. Nós já somos referência internacional em sanidade animal e vegetal, agora vamos buscar um novo diferencial competitivo: a produção sustentável, destaca o secretário Valdir Colatto.

O projeto pretende gerar um potencial de mitigação de emissões de GEE de 86,78 milhões de toneladas de carbono – o que equivale a um investimento de US$ 4 bilhões até 2030.

O Plano ABC+ tem como eixos orientadores o enfrentamento dos impactos adversos da mudança do clima, o aumento da resiliência no meio rural e a sustentabilidade do setor agropecuário. Nesse sentido, a Secretaria da Agricultura, outros órgãos do Governo do Estado e iniciativa privada irão planejar e organizar ações para a adoção de tecnologias de produção sustentáveis, respondendo aos compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa no setor agropecuário.

O diretor de Extensão Rural e Pesqueira da Epagri, Humberto Bicca Neto, explica que as estratégias de atuação permitirão, além de ganhos ambientais, maior eficiência produtiva, ampliação dos ganhos socioeconômicos, aumento da resiliência do setor agropecuário e mitigação de gases de efeito estufa, entre outros benefícios.

O Plano ABC+SC foi construído pela Secretaria de Estado da Agricultura em parceria com outros órgãos do Governo e iniciativa privada.