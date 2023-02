Grande asteroide passará pela Terra nesta quarta-feira (15)

Um asteroide de tamanho considerável fará sua maior aproximação da Terra em quatro séculos na noite de quarta-feira (15). Apesar da “proximidade”, não há nada a temer, visto que a rocha espacial denominada 2005 YY128 passará a 4,5 milhões de km de nosso planeta.

Um asteroide chegará mais perto da Terra mais do que já o fez nos últimos 400 anos

Não se sabe ao certo o tamanho do 2005 YY128, mas ele tem diâmetro entre 580 metros e 1,3 km

Este diâmetro coloca o asteroide em uma categoria de corpos potencialmente perigosos

Uma colisão com a Terra teria efeitos devastadores para a vida no planeta

O asteroide não oferece risco nesta passagem, e passará a 4,5 milhões de km de distância da Terra

A passagem coincide com o 10º aniversário da colisão do Meteorito de Chelyabinsk

A aproximação máxima acontecerá às 21:46 (horário de Brasília) desta quarta-feira (15). Os 4,5 milhões de km de distância é o mais perto que o asteroide se aproximou da Terra em mais de 400 anos, de acordo com EarthSky.org. Ainda assim, isso é cerca de 12 vezes a distância da Terra à Lua, então não há chance de o asteroide nos atingir nesta passagem, enfatizam os especialistas.

Como o próprio nome sugere, o asteroide 2005 YY128 foi descoberto em 2005, por astrônomos do Kitt Peak Observatory, no sul do Arizona. Nos últimos 17 anos, os pesquisadores mapearam sua órbita com alto grau de precisão.

No entanto, as observações dos astrônomos ainda não definiram o tamanho de 2005 YY128. O melhor que os astrônomos podem nos dar é uma faixa de diâmetro: algo entre 580 metros e 1,3 km, de acordo com a EarthSky.

Com este diâmetro, o 2005 YY128 se qualifica como um asteroide potencialmente perigoso (PHA), uma designação dada a rochas espaciais com pelo menos 140 m de largura cujas órbitas os levam a 0,05 unidades astronômicas (UA) de nosso planeta. Uma UA é a distância média da Terra ao Sol – cerca de 150 milhões de km. Portanto, 0,05 UA é aproximadamente 7,4 milhões de km.

Se o 2005 YY128 colidisse com o nosso planeta, causaria sérios danos, independentemente da parte de sua faixa de tamanho declarada que o asteroide realmente ocupe. No entanto, vale lembrar: o 2005 YY128 não representa perigo nesta passagem.

Os maiores asteroides próximos à Terra (maiores que 1 km de diâmetro) têm o potencial de causar efeitos geológicos e climáticos em escala global, interrompendo a civilização humana e talvez até resultando na extinção da espécie. [Objetos próximos da Terra] menores, na faixa de tamanho de 140 metros a 1 km, podem causar devastação regional até continental, potencialmente matando centenas de milhões.

A aproximação do 2005 YY128 ocorre em um dia fatídico – o 10º aniversário da explosão aérea do Meteorito de Chelyabinsk. Em 15 de fevereiro de 2013, uma rocha espacial de aproximadamente 20 metros de largura explodiu sem aviso prévio sobre a cidade russa Chelyabinsk, quebrando milhares de janelas e causando ferimentos leves no solo (principalmente por estilhaços de vidro quebrado).

O incidente destacou a importância de entender melhor a população de objetos próximos à Terra, disseram os astrônomos, enfatizando que é apenas uma questão de tempo até que um asteroide verdadeiramente perigoso alinhe a Terra em sua mira.

Com informações: Olhar Digital