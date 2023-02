Produtores rurais receberão orientações sobre Nota Fiscal Eletrônica

Reuniões setoriais para treinamento e esclarecimento de dúvidas aos produtores rurais sobre nota fiscal eletrônica, serão realizadas em parceria da Secretária Municipal de Agricultura de Içara, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Um calendário com os locais e horários das reuniões será divulgado, assim como a distribuição de materiais informativos. A partir do dia 1º de julho o uso da Nota Fiscal de Produtor Eletrônica (NFP-e) será obrigatório em todo o Brasil, para a comercialização de produtos agropecuários. A proposta foi formalizada em encontro realizado pela Câmara Municipal, nesta quinta-feira (23). “Nossa preocupação é com o agricultor que não possui conhecimento com os meios digitais, haja vista que o bloco de notas será trocado pelo meio eletrônico. Realizar o treinamento seria essencial para o produtor que tem essa dificuldade”, comentou o requerente da reunião vereador André Mazzuchello Jucoski, o Polakinho (PSDB).

O Sindicato Rural também está fazendo o trabalho de orientação para a versão eletrônica. “Os produtores rurais já foram comunicados sobre essa medida e o Sindicato está instruindo o seu associado. As tecnologias estão cada vez mais inseridas na rotina do campo, mas as pessoas mais velhas precisam de treinamento”, informou o presidente do Sindicato, Jair De Stefani. “Essa ação de esclarecer passo a passo como vai funcionar a nota fiscal eletrônica contribuirá com os trabalhos do produtor rural”, frisou o engenheiro agrônomo da Epagri Luiz Fernando Búrigo Coan.