Presidentes da Epagri e Cidasc se reúnem para fortalecer vínculo entre as instituições

A presidente da Epagri, Edilene Steinwandter, reuniu-se na tarde desta segunda-feira, 27, com a nova presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos. No encontro, que aconteceu na sede da Cidasc, em Florianópolis, ela deu às boas-vindas à nova gestora e colocou a Epagri à disposição para execução de trabalhos conjuntos.

Edilene lembra que essa ação conjunta é fundamental, sobretudo nesse momento em que o vírus da influenza aviária chegou aos países vizinhos e todo esforço se faz necessário para evitar sua entrada no Brasil. A presidente da Epagri destaca ainda que já estão sendo adotadas medidas unificadas entre Epagri, Cidasc e Secretaria de Estado da Agricultura em relação à influenza aviária, “mas é necessário ter precaução redobrada agora”.

“O objetivo desta visita foi fortalecer o trabalho das duas instituições e fomentar ainda mais o desenvolvimento da agricultura de nosso Estado, tendo em vista que somos ambas empresas vinculadas à Secretaria da Agricultura”, relata Edilene.

Para a presidente da Cidasc, o conhecimento científico produzido na Epagri através de pesquisas e a proximidade dos produtores rurais catarinenses é de suma importância para a agricultura de Santa Catarina. “Nesse contexto, a Cidasc precisa estreitar a relação com a Epagri para levar ainda mais tecnologia, educação sanitária, defesa agropecuária e soluções para o campo, gerando mais emprego e renda para os produtores”, avaliou Celles, que considera Santa Catarina “um estado privilegiado em ter empresas com missões distintas, mas com resultados que viabilizam o desenvolvimento rural, a qualidade e a sanidade dos produtos de origem animal e vegetal produzidos em solo catarinense”.