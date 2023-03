Olhe para o céu, hoje a noite.Júpiter e Vénus dão espetáculo ‘brilhante’

Os aficionados pela observação do céu noturno terão condições especialmente boas para admirar dois planetas do nosso Sistema Solar – Júpiter e Vénus. Graças a um fenómeno conhecido como conjunção, parecerá para os observadores que os dois planetas estão perto de se tocar e resultará num brilho especial.

Como conta a NASA, o fenómeno poderá ser observado com maior detalhe logo após o pôr do sol desta quarta-feira, dia 1. Os interessados deverão olhar no sentido oeste-sudoeste e os planetas começarão a ser mais visíveis à medida que a luz do Sol desaparece no horizonte.

Serve recordar que o fenómeno poderá continuar a ser observado ao longo do mês de março, sendo que à medida que os dias forem passando o brilho de Júpiter desaparecerá gradualmente com o passar dos próximos dias.

Vénus e Júpiter têm estado a aproximar-se nas últimas semanas e, na noite desta quarta-feira, vai parecer que estão quase a tocar-se. Na realidade os dois planetas estão separados por 600 milhões de quilómetros.

Este fenómeno é conhecido como conjunção – quando um planeta parece estar próximo de uma lua, estrela ou de outro planeta.

Com informações: SIC notícias