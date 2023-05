Polícia Civil expande o combate aos crimes contra o agronegócio no Estado

O Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes Contra o Agronegócio (Caoagro) da Polícia Civil de Santa Catarina agora possui pontos focais em todas as delegacias regionais do estado. A novidade foi publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina da sexta-feira, 28, por meio de resolução, e tem por finalidade descentralizar a atuação Caoagro no combate aos crimes contra o agronegócio.

Dessa forma, nas 32 regiões policiais de Santa Catarina haverá um Policial Civil designado, incumbido do tratamento de informações de inteligência policial entre as unidades locais e o Caoagro, no acompanhamento de investigações policiais nas respectivas regiões e, sobretudo, no compartilhamento de informações de investigação e operações, com o objetivo de tornar mais célere e efetiva a atuação da Polícia Civil.

“Damos mais um passo importante na proteção do nosso agronegócio, que é um setor estratégico para a economia do estado”, afirmou o governador Jorginho Mello.

“A criação de pontos focais do Caoagro demonstra mais uma vez que a Polícia Civil de Santa Catarina está na vanguarda da investigação policial. Essa inovação investigativa irá proporcionar ainda mais qualidade, celeridade, eficiência e uniformidade na apuração das infrações penais, trazendo maior segurança ao setor do agro.” destaca o coordenador do Caoagro, delegado Fernando Callfass.

O delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, ressalta que a criação dos pontos focais visa intensificar o combate aos crimes contra o agronegócio no Estado. O agro é a principal atividade econômica catarinense e merece toda a proteção da Polícia Civil.

Por Polícia Civil de Santa Catarina