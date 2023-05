Sanjo: a Cooperativa por trás da qualidade da Maçã Fuji de São Joaquim

A maçã Fuji produzida em São Joaquim é um verdadeiro destaque nacional e internacional. Essa fruta, certificada pela Identificação Geográfica (IG), tem se destacado por suas características únicas e por sua qualidade excepcional. É surpreendente os métodos de cultivo dessa maçã, bem como os esforços da cooperativa Sanjo para manter a qualidade e a sustentabilidade da produção.

A maçã Fuji é uma das variedades mais populares de maçã no mundo, com origem no Japão. No entanto, no Brasil, ela é produzida principalmente na cidade de São Joaquim, localizada na região serrana de Santa Catarina. Essa região possui um clima frio e seco, o que é ideal para o cultivo da maçã Fuji, uma vez que ela necessita de temperaturas baixas para se desenvolver plenamente.

A produção da maçã Fuji em São Joaquim é realizada por meio de métodos tradicionais, que envolvem a utilização de técnicas agrícolas sustentáveis. A cooperativa Sanjo, que é a maior cooperativa responsável pela produção da maçã Fuji certificada pela IG, tem se dedicado a manter a qualidade e a sustentabilidade da produção, por meio da adoção de práticas como a irrigação por gotejamento, o uso de defensivos naturais e o manejo integrado de pragas e doenças.

Além disso, a maçã Fuji produzida em São Joaquim tem características únicas que a diferenciam de outras variedades de maçã. Ela é conhecida por sua textura crocante e suculenta, bem como por sua doçura equilibrada e aroma intenso. Essas características são resultado da combinação do clima e do solo da região de São Joaquim, bem como dos cuidados dedicados pelos produtores da cooperativa Sanjo.

Em suma, a maçã Fuji de São Joaquim é um verdadeiro destaque na produção nacional e internacional de maçãs. Sua certificação pela Identificação Geográfica atesta a qualidade e a autenticidade da fruta, que é produzida de forma sustentável e com grande dedicação pelos produtores da cooperativa Sanjo. Se você ainda não experimentou essa deliciosa maçã, não perca a oportunidade de conhecer essa iguaria brasileira de renome mundial.