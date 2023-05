O acidente com o avião de Marília Mendonça não foi causado por erro do piloto e nem da aeronave, informou o advogado da família da cantora, Robson Cunha. O resultado do relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi apresentado na tarde desta segunda-feira (15), em Brasília.

Segundo o advogado, um cabo de energia é apontado como o principal causador do acidente, mas é preciso esperar a conclusão do inquérito realizado pela Polícia Civil.