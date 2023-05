Agricultoras da Serra Catarinense aprimoram empreendimentos rurais na Epagri de São Joaquim

De maio a setembro 34 agricultoras do Planalto Sul Catarinense vão se encontrar mensalmente no Centro de Treinamento da Epagri em São Joaquim para a Ação Mulheres Rurais 2023 Flor-E-Ser, que a Empesa oferece desde 2019 ao público rural feminino com o objetivo de fortalecer a visão empreendedora e a agregação de valor das atividades que são desenvolvidas na propriedade.

Esse projeto é desenvolvido em todo o Estado com a mesma metodologia, porém atende o contexto de cada região”, explica a extensionista social Andreia Meira, que coordena o curso no Planalto Sul Catarinense. A capacitação conta com aulas teóricas, viagem técnica, assistência na propriedade e elaboração de projeto para implantação ou melhoria de atividade. O grupo de 2023 é composto de agricultoras de dez municípios: Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Ponte Alta e São Joaquim.

Mulher no comando de propriedade em São Joaquim

A agricultura Eliane Amaral de Souza, de São Joaquim, participou do Flor-E-Ser em 2022 e comprova: “O curso me trouxe a consciência do empoderamento, me mostrou que como mulheres podemos ocupar o nosso lugar sem competir com os homens e estar sim na linha de frente da propriedade com o respeito de todos. Com a capacitação, consigo planejar melhor as atividades agrícolas, administrar a propriedade, fazer a gestão financeira e ter perspectiva de um futuro melhor”, diz ela.

Eliane é proprietária do Sítio Recanto do Bosque, onde dedica 17 hectares para o cultivo de maçã, amora, morango e hortaliças, todas orgânicas e certificadas. A lida na propriedade é feita por seis pessoas – ela, o marido e quatro filhos, mas o comando é dela.

Em 2000, Eliane assumiu a propriedade de seus pais e irmãos, que estava sem uso, e começou “do zero com a ajuda da Epagri”, como ela mesmo diz. De lá para cá fez diversos cursos oferecidos pela Empresa para aprimorar as atividades agrícolas. “Aqui no município somos em duas ou três mulheres na linha de frente de uma propriedade rural. No começo foi difícil, mas hoje sou respeitada pela minha trajetória de vida”, constata a agricultora.

A diversificação de culturas foi adotada por Eliane por recomendação da Epagri, pois começou o empreendimento cultivando apenas a maçã, influenciada pela economia do município, que é a capital nacional da fruta. A decisão pelo orgânico também veio dos cursos da Epagri. “Além de proteger o meio ambiente, esse sistema de produção tem uma excelente aceitação no mercado é muito mais rentável. Orgânico é vida”, diz ela.

Com informações: Portal da Ilha