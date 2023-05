Agricultura confirma mais dois casos de gripe aviária no Brasil

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou neste sábado (20) dois novos casos de gripe aviária em aves no Espírito Santo, e informou que tem intensificado as ações de vigilância em populações de aves domésticas e silvestres em todo o país.

O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), unidade de referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA), foi o órgão que identificou os casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) de subtipo H5N1. Com isso, sobe para cinco o número de confirmações de casos em aves silvestres, mas nenhum em humanos.

O Espírito Santo contabiliza mais um caso, agora da espécie Thalasseus Maximus (nome popular trinta-réis-real). O animal foi encontrado na zona rural do município de Nova Venécia. Como a ocorrência foi em área não litorânea, a ação de vigilância será ampliada também para os municípios vizinhos: São Gabriel da Palha e Águia Branca.

Já o outro caso, também em ave silvestre, foi detectado no estado do Rio de Janeiro, em São João da Barra em área litorânea. Trata-se de ave da espécie Thalasseus acuflavidus (nome popular Trinta-réis-de-bando).

De acordo com nota do Ministério, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF/ES) e a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro (SEAPPA/RJ) já estão adotando os procedimentos técnicos relacionados a essas novas ocorrências.

A detecção dos primeiros casos no Espírito Santo foi no dia 15 de maio.

Infecção humana

O Ministério da Saúde informou também que as amostras analisadas pela Fiocruz dos 33 casos suspeitos de influenza aviária em humanos no Espírito Santo deram negativas para o vírus H5N1. Outros dois novos casos suspeitos estão sendo investigados.

O homem de 61 anos, funcionário de um parque municipal de Vitória, onde foi encontrada uma das aves com resultado positivo para IAAP, já foi liberado do isolamento.

Segundo o órgão brasileiro, as infecções humanas pelo vírus da gripe aviária podem ser adquiridas, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas (vivas ou mortas).

O Mapa indica que, se houver contato com aves infectadas e presença de sintomas gripais, o cidadão deve informar imediatamente ao serviço de saúde para que sejam adotados os protocolos de monitoramento e análise laboratorial.