Maçã/Cepea: Após o fim da colheita, classificadores tentam melhorar preços

A colheita de maçãs está encerrada nas regiões produtoras do Sul do País, e com isso, classificadores de maçã do Sul estão tentando estabilizar (e até subir) as cotações, já que conseguem controlar a oferta. Isso porque existe a intenção de armazenar boa parte das frutas para comercializar no segundo semestre. Em contrapartida, agentes consultados pelo Hortifruti/Cepea relataram que os clientes não se mostraram receptivos às alterações nos preços, reduzindo a demanda pela fruta. Nesta semana (22 a 26 de maio), na média das regiões classificadoras, a gala 110 Cat 1 foi vendida a R$ 103,67/cx de 18 kg, leve alta de 3% frente à semana passada. Para a próxima semana, a expectativa é de que a demanda pela maçã siga limitada, devido ao período de final de mês, impedindo grandes elevações nas cotações.

Fonte: Cepea/Hortifruti