Bombeiros e policiais militares atuam em conjunto no resgate de três homens em praia de Penha

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foram acionadas no município de Penha para atendimento de uma embarcação em perigo no lado norte da praia da Bacia da Vovó. No local, a cerca de 2km da costa, foi avistada uma embarcação de aproximadamente 3 metros virada com três tripulantes no mar.

A Central de Operações Bombeiro Militar empenhou a equipe de Bombeiros do Auto Socorro de Urgência (ASU) 454 e solicitou o apoio da aeronave Águia 07, da PMSC e Arcanjo 03.

O Águia 07 da Polícia Militar chegou primeiro ao local e fez o resgate de uma vítima colocando os outros dois em uma embarcação que apoiou no local. O Arcanjo 03 chegou momentos após, e como o resgate já estava em andamento e a situação controlada, retornou para a base.

Todos os três tripulantes (homens de 18, 27 e 35 anos) foram resgatados, foram avaliados e por estarem bem, não houve necessidade de condução para o Hospital.

Foram executados os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e liberados no local.

A embarcação que virou foi resgatada e deixada em local seguro por um terceiro barco de pesca, o qual não foi identificado.

Por Centro de Comunicação Social Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina