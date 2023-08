Senar/SC abre inscrições para mais de 460 cursos gratuitos em agosto

Os cursos de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS) promovidos mensalmente pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc), são destaques pela alta procura e pelas avaliações positivas dos participantes. A programação é oferecida gratuitamente, aos produtores e trabalhadores do campo, com a parceria dos Sindicatos Rurais. Para o mês de agosto, as inscrições estão abertas e oferecem mais de 460 cursos em todo o estado.

A programação de julho segue até o fim do mês e as capacitações já realizadas até o momento atenderam plenamente às expectativas dos participantes. Um dos cursos promovidos com sucesso foi o de Tratores e Implementos Agrícolas – Operação e Manutenção em Xavantina, no Oeste catarinense. A capacitação, ministrada em parceria com o Sindicato Rural de Seara e com a Secretaria da Agricultura de Xavantina, foi conduzida pelo prestador de serviço em instrutoria, Leonardo de Ataíde. O objetivo foi transmitir conhecimentos e técnicas para operação de tratores e implementos agrícolas de forma correta e segura. Participaram 13 produtores rurais que relataram o quanto os conhecimentos foram importantes para desempenharem a função de forma eficiente e com segurança.

Outro curso foi o de Controle Agroecológico de Pragas e Doenças, realizado no município de Guaramirim, no Vale do Itajaí, em parceria com o Sindicato Rural de Massaranduba. O treinamento foi ministrado pelo prestador de serviço em instrutoria, Gilsonei Duarte. O objetivo foi apresentar estratégias para reduzir ou suspender o uso de produtos químicos no manejo de plantas. Foram abordados temas como segurança e saúde no trabalho, cuidados com o meio ambiente, produtos alternativos aos agrotóxicos, formas adequadas de utilização, segurança: equipamentos de proteção individual; entre outros.

Em Santo Amaro da Imperatriz, na região Sul, um dos cursos realizados com êxito foi o de pães e biscoitos ministrado pela prestadora de serviço em instrutoria, Zuraide Coelho Garcia . A iniciativa contou com a parceria do Sindicato Rural de São José e visou capacitar para a produção artesanal dos produtos, seguindo as orientações básicas sobre educação alimentar, nutrição e higiene. Os relatos foram significativos e demonstraram satisfação de toda a turma.

Em Iporã do Oeste, no Extremo-Oeste, um dos treinamentos realizados recentemente foi o de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, desenvolvido com a parceria do Sindicato Rural de Itapiranga. A capacitação foi ministrada pela prestadora de serviço em instrutoria, Larissa da Fré. O conteúdo enfatizou no respeito à higiene dos alimentos e dos manipuladores, das instalações e equipamentos, do armazenamento, preparo, distribuição para consumo, controle higiênico-sanitário, entre outros aspectos.

Empresas Rurais – Trabalho em Altura – Norma Regulamentadora (NR 35) foi um dos mais recentes treinamentos realizados em Videira, no Meio-Oeste catarinense. As atividades foram conduzidas pelo prestador de serviço em instrutoria, Ivan Domingues dos Santos, que destacou os principais aspectos da gestão da segurança e da saúde no trabalho em altura. Para auxiliar o produtor rural com relação ao assunto, o Senar também oferece uma cartilha que apresenta os processos mais importantes referentes à NR 35, que se aplica no meio rural, dependendo da atividade que o produtor desempenha, como por exemplo, limpeza em caixa de água, telhado, silos e outros locais de trabalho em altura.

O treinamento de Processamento de Carne Suína está entre os mais procurados pelos produtores e trabalhadores rurais. Uma das edições de julho ocorreu na Casa do Agropecuarista em Curitibanos, na serra catarinense, com a parceria do Sindicato Rural do município. O encontro foi mediado pelo prestador de serviços em instrutoria, Lineu Luiz Surdi . O conteúdo oportunizou aos produtores desenvolverem habilidades para produzir produtos de alta qualidade com foco nas boas práticas de manipulação.

Em Irineópolis, no Norte, uma das capacitações realizadas neste mês foi o curso de Olericultura Básica. A iniciativa contou com a parceria do Sindicato Rural do município e da Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo foi capacitar o grupo participante para o projeto de horta comunitária da cidade. Parte dessa produção é destinada ao consumo das famílias e outra parte é vendida para a comunidade. As aulas, consideradas um sucesso, foram ministradas pela prestadora de serviços em instrutoria, Bianca Simon .

CURSOS EM AGOSTO

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Zanluchi , ressalta que as mais de 460 capacitações beneficiarão produtores e trabalhadores rurais que querem aprimorar o conhecimento para aumentar a produtividade e promover inovações nas propriedades. Ele explicou que a Formação Profissional Rural contempla capacitações nas áreas de agricultura, agroindústria, aquicultura, atividades de apoio agrossilvipastoril, atividades relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura. Na Promoção Social são oferecidos treinamentos focados na educação, organização comunitária, saúde, alimentação e nutrição, além de artesanato.

Emissão de nota fiscal eletrônica do produtor rural; Segurança e Saúde no Trabalho com Agrotóxicos – NR 31; Criação de Bezerras e Novilhas; Processamento de Carne de Frango; Inclusão Digital Rural – Informática Básica 1; Organização da Propriedade Rural – Programa 5s; Programa Especial mulheres em Campo e Produção Caseira de Pães e Biscoitos são alguns dos cursos programados para agosto.

De acordo com o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo , um dos desafios do Senar/SC é manter o produtor rural preparado para as tendências de mercado e, por isso, a entidade investe fortemente em educação e formação profissional com várias ações para as mais diversas áreas do setor produtivo. “Os cursos de FPR e PS atendem às demandas levantadas pelos Sindicatos Rurais, cooperativas e parceiros do setor e levam oportunidades que ajudam a fortalecer as atividades do campo”.

Acesse o site e conheça os cursos: https://sistemafaesc.com.br/senar/treinamentos-e-eventos/ . Inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural de sua região.