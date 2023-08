Produtores rurais concluem Programa ATeG em Santa Catarina

Enquanto novos produtores rurais ingressam no Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em Santa Catarina outros celebram a conclusão das atividades. A iniciativa é do Sistema Faesc/Senar em parceria com os Sindicatos Rurais do Estado de Santa Catarina. O objetivo é estabelecer e implantar um modelo de gestão e operação que possibilite a realização de ações efetivas nas áreas econômica, social e ambiental das propriedades.

No mês de julho algumas turmas encerraram as atividades e puderam conferir os resultados que obtiveram ao longo da participação no programa, durante eventos que marcaram a entrega dos certificados e avaliação das atividades. Entre os grupos que concluíram a ATeG estão o de Lages, de Videira e de Santa Terezinha.

PROGRAMA ATEG BOVINOCULTURA DE CORTE LAGES

No município de Lages, a ATeG Bovinocultura de Corte foi destaque durante evento que reuniu 26 produtores para receber os certificados e conhecer os resultados após participação no programa. Estiveram presentes o presidente do Sindicato, Márcio Cícero Neves Pamplona, a supervisora regional do Senar/SC, Stephanye Fanton, o supervisor técnico da ATeG, Célio Castello de Souza, e o técnico de campo ATeG, Henrique Koerichi Ramos.

“Grupo estável, com quase todas as propriedades apresentando médias parecidas, resultados muito positivos como, por exemplo, os dados reprodutivos (DG) acima de 80%. Esses indicadores representam a soma da tecnologia de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) mais monta natural. De modo geral, todo o grupo trabalha com reprodução e todas as propriedades tiveram evolução financeira com rentabilidade significativa”, avaliou o supervisor técnico da ATeG.

ATEG BOVINOCULTURA DE LEITE EM VIDEIRA

Com a participação de mais de 60 pessoas ocorreu em julho, no município de Videira, o encerramento e a renovação de turma da ATeG Bovinocultura de Leite via Sindicato Rural do município. O evento possibilitou entregar os certificados de Propriedades Livres de Brucelose e Tuberculose, além de marcar a terceira etapa do Circuito Agro no Meio-Oeste.

“Grandes resultados e indicadores foram apresentados após trabalho quatro anos com a Assistência Técnica e Gerencial na região. Os produtores relataram a satisfação com o programa, demonstrando interesse em permanecer mais tempo ou ingressar novamente em uma nova oportunidade”, enfatizou o supervisor técnico da ATeG, Guilherme Romani de Mello.

Também estiveram presentes o supervisor regional, Jeam Carlos Palavro, a técnica de campo da ATeG, Suiane Pittol, o presidente do Sindicato Rural de Videira, Ivandro Caregnato, o assessor de agronegócios do Banco do Brasil no Meio-Oeste catarinense, Sérgio Luiz Correa de Sousa, entre outras lideranças e parceiros.

ATEG CORTE SANTA TEREZINHA

Uma turma da ATeG Bovinocultura de Corte encerrou as atividades recentemente em Santa Terezinha, no Vale do Itajaí. A iniciativa contou com a parceria do Sindicato Rural do município e reuniu 34 pessoas entre produtores rurais e familiares. As atividades foram conduzidas pelo supervisor técnico da ATeG, Gerson Cunha, pelo técnico de campo Pablo Henrique Ambrósio, pelo supervisor regional do Senar/SC, Ricardo Costa, e pelo presidente do Sindicato Rural de Santa Terezinha, Nelson Felipp.

Durante o evento, o técnico destacou as evoluções nas propriedades como, por exemplo, a melhoria da qualidade dos animais, pastos, manejo e melhoria genética. Demonstrou que após dois anos de acompanhamento pela ATeG, a régua da qualidade na criação de animais subiu em toda a região e isso reflete na melhoria da renda com a atividade.

ATEG BOVINOCULTURA DE CORTE EM DIONÍSIO CERQUEIRA

O Dia de Campo com o encerramento dos primeiros dois anos da ATeG Bovinocultura de Corte pelo Sindicato de Dionísio Cerqueira e Sistema Faesc/Senar foi um sucesso. O evento, realizado na empresa rural Irmãos Muller, oportunizou apresentar os resultados do programa.

As atividades foram conduzidas pelo técnico de campo Gustavo Biondo Boff e a programação contou com apresentação da propriedade feita pelo produtor Alexandre Müller. Em seguida foram abordados temas como Creep-feeding; manejo de primíparas; novilhas de reposição; e manejo de pastagens. Também estiveram presentes representantes do Sindicato Rural de Dionísio Cerqueira, o supervisor técnico da ATeG Fernando Schneider e a supervisora regional do Senar/SC, Grasiane Viêra.

NOVA TURMA DA ATEG APICULTURA EM ITUPORANGA

Trinta e cinco apicultores participaram de reunião de mobilização da ATeG Apicultura no mês de julho, em Ituporanga. Durante o encontro, eles conheceram a metodologia da ATeG e puderam trocar informações sobre a atividade. Com isso, foi possível constatar que a iniciativa será essencial para desenvolver os potenciais existentes no município.

O grupo é organizado pelo Sindicato Rural de Ituporanga em parceria com o Sistema Faesc/Senar. Estiveram presentes o presidente do Sindicato Rural, Arny Mohr, acompanhado pela sua equipe e o supervisor técnico da ATeG, Gerson Cunha. A técnica da ATeG Leite na região, Ane Fernanda Hoffmann, também marcou presença para prestigiar o evento.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL

O presidente do Sistema Faesc/Senar-SC e vice-presidente de finanças da CNA, José Zeferino Pedrozo, ressaltou que a ATeG é um dos mais expressivos programas de fortalecimento do setor produtivo. Frisou que em Santa Catarina, desde 2016 quando foi implementada, a ação capacitou mais de 13.100 produtores rurais de vários segmentos em 284 municípios catarinenses.

Disponibilizado gratuitamente, o programa tem duração de 2 a 4 anos e oferece acompanhamento para aprimorar as técnicas e o gerenciamento, o que torna a produção mais eficiente e lucrativa. De acordo com o superintendente do Senar/SC, Gilmar Zanluchi, as atividades são realizadas com grupos de 25 a 30 produtores e são organizadas de acordo com a cadeia produtiva. Os produtores assistidos recebem a visita do técnico uma vez por mês, além de acompanhamento contínuo a distância.

A coordenadora da ATeG em SC, Paula Coimbra Nunes, realçou que a ATeG oferece ao produtor um modelo de adequação tecnológica associada à consultoria gerencial, que prioriza a gestão de forma eficiente e permite alcançar mudanças no ambiente das empresas rurais. “Os resultados são expressivos tanto na gestão quanto na inovação dos negócios rurais”.

Fonte: SISTEMA FAESC/SENAR