Senar/SC forma 2ª turma do Curso Técnico em Agronegócio no polo de Lages

A segunda turma do Curso Técnico em Agronegócio do polo de Lages, região da serra catarinense, se forma nesta sexta-feira (10), a partir das 19 horas, no auditório do Sindicato Rural de Lages. São 11 novos profissionais preparados para o mercado pelo curso da Rede e-Tec Brasil ministrado por meio de curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), em parceria com o Sindicato Rural de Lages.

O ato será conduzido pelo superintendente do Senar/SC, Gilmar Zanluchi, e terá como anfitrião o presidente do Sindicato Rural de Lages Márcio Cicero Neves Pamplona. Também estarão presentes o vice-prefeito de Lages Juliano Polese, o coordenador regional de educação Armando José Duarte, a supervisora regional do Senar/SC Stephanye Fanton, a paraninfa Thalyta Marcilio, a patrona Marlinde Hoepers, entre outras lideranças locais, professores e profissionais envolvidos no curso, além de familiares dos formandos.

Segundo o presidente do Sistema Faesc/Senar, José Zeferino Pedrozo, o curso auxilia os profissionais no reconhecimento da realidade do meio rural identificando as principais potencialidades, limitações e desafios nas diferentes cadeias produtivas. “O agronegócio está passando por transformações. A tecnologia tem chegado ao meio rural e é preciso adequar o modo de produção a fim de atender as demandas de mercado. A formação técnica que esses profissionais recebem ao terminar o curso auxiliará na modernização do setor e também na ampliação da produtividade, renda e qualidade de vida no campo”, afirma.

O superintendente do Senar/SC Gilmar Zanluchi destaca que o curso prepara os técnicos para atuarem na gestão de propriedades e empresas rurais. “Os conteúdos são atuais e condizem com a realidade vivenciada nas propriedades rurais catarinenses. O agro precisa de profissionais comprometidos e que se engajem em levar tecnologia e gestão para o meio rural. O Senar/SC oferece aos produtores rurais a oportunidade de capacitação gratuita, assim como é o caso do Curso Técnico em Agronegócio que está formando mais uma turma e conta com polos de apoio presencial em todas as regiões do estado”, acrescenta.

CONHEÇA O CURSO

De acordo a coordenadora da formação técnica do Senar/SC, Kátia Zanela, o curso é totalmente gratuito e tem reconhecimento do MEC e do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA). Com carga horária de 1.230 horas, o Curso Técnico em Agronegócio é dividido em 80% das aulas a distância e 20% presenciais. Técnicas de gestão, de comercialização e execução de procedimentos para planejar e auxiliar na organização e controle das atividades de gestão do negócio rural fazem parte dos conteúdos abordados. Os encontros presenciais incluem aulas e visitas técnicas em propriedades rurais, o que permite aos alunos conhecerem a realidade do agronegócio de Santa Catarina. Os formandos recebem o diploma com a chancela do Sistema Faesc/Senar-SC.