“Mata porco”: inseto que produz toxinas letais para os animais; Saiba sobre

Provavelmente muitos já viram um amontoado de lagartas pretas andando uma em cima das outras. São conhecidas como mata porco, mata boi e pode matar ovinos. Vamos ver mais um pouco sobre elas.

Os insetos têm seu ciclo de vida em fase adulto, ovos, larvas (lagartas para borboletas e mariposas) e pupa fechando com novos adultos. Pois estas larvas nascem da postura de uma “vespa- Perreyia sp” muito rara de serem vistas. Esta vespa pode colocar de 100 a 400 ovos que ficam incubando entre 4 e 8 semanas para depois nascerem as larvas pretas com 17 a 22 centímetros. Curioso que estes insetos adultos não se alimentam e a fêmea vive apenas de 18 a 36 horas e o macho entre 24 e 48 horas.

Para sua defesa contra predadores produzem toxinas letais para os animais. Os humanos não comem porque seria letal também. Tem estudo feitos na Faculdade de Veterinária da UFRGS- “Intoxicação Espontânea por Larvas de (Perreyia flavipes) em ovinos, bovinos e intoxicação experimental em ovinos e coelhos feito pelo Veterinário Djeison Lutier Raymundo. Relata regiões de intoxicação na Australia em 1979 chegando a matar mais de 1800 bovinos. No Uruguai em 1995 matou mais de 1000 cabeças entre outros relatos. Aqui no RS e SC faz menção na década de 50 morte em criação de suínos a campo. Hoje não se faz mais isto e acredito que seria raro a intoxicação. Para matar um boi seria necessários 40 gramas por kg, porco e ovinos 10 gramas por kg, matando os animais em 48 horas.

A identificação e sintomas do animal é feita pelo médico veterinário que vai examinar e o órgão mais atacado é o fígado onde aparece hemorragia.

Não se conhece inimigos naturais para controle e nem pássaros comem. A observação das vespas se torna rara pelo seu pouco tempo de vida e não se alimentarem.

Para ser feito o controle em zonas de infestação o pecuarista tira animais do campo nesta época e procuram quando possível lavrar para matar as pupas. Quando achar elas se deslocando se torna fácil podendo ser esmagadas e enterradas, ou simplesmente colocando água fervendo.

Por Nilo Cortez, engenheiro agrônomo