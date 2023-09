Cidasc terá concurso público para médico veterinário

O Grupo Gestor de Governo (GGG) emitiu resolução autorizando a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) a realizar concurso público ofertando 20 vagas para médico veterinário e formação de cadastro reserva.

A decisão foi embasada principalmente pela necessidade de recomposição do quadro funcional e pelo decreto de emergência zoossanitária, ainda vigente, em função da detecção do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em aves silvestres em Santa Catarina. A autorização para o concurso foi definida após avaliação do impacto financeiro.

A partir da publicação da resolução no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, n.º 22102, ocorrida na quinta-feira, 14 de setembro, a Cidasc poderá selecionar uma banca encarregada de preparar e executar o processo seletivo. O edital e a data de realização da prova serão definidos somente após a escolha da banca.

“A contratação de mais médicos veterinários garantirá nossa capacidade de atender às demandas crescentes do agronegócio catarinense, preservando o status sanitário e garantindo também a saúde pública”, afirma a presidente Celles Regina de Matos.

Mais informações à imprensa:

Denise De Rocchi

Assessoria de Comunicação – Cidasc