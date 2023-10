Santa Catarina lança primeiro Concurso Estadual de Queijos Artesanais

Inscrições para o concurso estão abertas até 31 de outubro

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai premiar os melhores queijos artesanais de Santa Catarina. Com o objetivo de valorizar e divulgar a qualidade e a diversidade desse alimento produzido em território catarinense, o Governo do Estado, por meio da Epagri, lançou o 1° Concurso Estadual dos Queijos Artesanais. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de novembro, em Lages (SC).

A diversidade cultural e geográfica de Santa Catarina se revela em alimentos únicos, com riqueza de variedade e sabores. “Queremos reconhecer os melhores queijos artesanais de Santa Catarina, bem como toda a diversidade, tradição e inovação do setor queijeiro catarinense”, destaca Andréia Meira Schlickmann, extensionista da Epagri.

O concurso também busca fortalecer a cultura de consumo, orientar e informar o mercado sobre os diferentes laticínios que produzem queijo de alta qualidade, além de estimular os produtores a realizar melhoramento contínuo no processo de produção.

Inscrições abertas

As inscrições, gratuitas, estão abertas até 31 de outubro neste link. Podem se inscrever no concurso as agroindústrias de laticínios e queijarias localizadas em Santa Catarina, sob inspeção oficial do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), do Serviço de Inspeção Federal (SIF/SISBI) e que atendam às demais normas do regulamento. Serão aceitos queijos produzidos com leite cru ou pasteurizado, assim como queijos de leite de vaca, cabra, ovelha ou búfala.

Há três categorias para inscrição: ‘queijo artesanal colonial’ (com ou sem tempero, ao vinho), ‘outros queijos artesanais tradicionais’ (Serrano, Diamante, Kochkäse) e ‘queijos artesanais autorais’.

Queijos artesanais

O regulamento do concurso considera queijos artesanais são aqueles produzidos em pequena escala (até 100kg/dia) e os queijos produzidos de forma artesanal, elaborados com predominância de leite de produção própria ou de origem determinada, resultantes de técnicas predominantemente manuais. Também estão enquadrados os queijos certificados com Selo Arte em SC.

Premiação

De acordo com a pontuação, os queijos premiados receberão medalha de ouro (95 a 100 pontos), medalha de prata (90 a 94 pontos) e medalha de bronze (84 a 89 pontos). O vencedor da Medalha Super Ouro será eleito entre os medalhistas Ouro. A premiação ocorrerá no dia 30 de novembro em Lages, quando as agroindústrias vencedoras receberão o certificado de premiação.

Comissão técnica e jurados

A comissão técnica do 1° Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Santa Catarina conta com profissionais com capacitação técnica em análise sensorial e conhecimento técnico do processo produtivo de lácteos. Profissionais ligados ao setor, como técnicos, lojistas, chefs de cozinha, entre outros, integrarão o júri.

Serviço

O quê: 1º Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Santa Catarina

1º Concurso Estadual dos Queijos Artesanais de Santa Catarina Quando: 29 e 30 de novembro de 2023

29 e 30 de novembro de 2023 Onde: Abrangência estadual e premiação em Lages (SC)

Abrangência estadual e premiação em Lages (SC) Inscrições até 31 de outubro, neste link: https://forms.gle/UTx5yyNhAADh4uoZA

https://forms.gle/UTx5yyNhAADh4uoZA Regulamento: https://drive.google.com/file/d/1QvELOjEylMBToohVJBkdLsPFI0ZDpPQE/view

Mais informações: Andréia Meira Schlickmann, extensionista da Epagri na Gerência Regional de Lages: (49) 3289 6426.

Por Assessoria de Comunicação/Epagri