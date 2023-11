Curso da EPAGRI impulsiona empreendedorismo no turismo rural

Em uma iniciativa da EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) tem promovido desde 2021 o curso de Turismo Rural, já na sua sexta turma. O programa visa capacitar agricultores e empreendedores interessados ou já envolvidos no setor do turismo rural.

Inicialmente pensado para atender a demanda local, o curso rapidamente ganhou projeção, atraindo participantes de diversas regiões do estado. “Quando começamos, a ideia era beneficiar nossa região, aproveitando a oportunidade de agregar valor às propriedades locais. Entretanto, o interesse cresceu, e hoje trabalhamos com agricultores de todas as regiões do estado”, Cláudia Maria Schmitz, uma das coordenadoras do curso.

O programa, que ocorre duas vezes ao ano, ao longo de sete dias divididos em etapas, aborda uma variedade de temas essenciais para quem busca se destacar no turismo rural. Desde gestão do empreendimento até aspectos práticos como o tratamento de água, esgoto e resíduos, o curso proporciona uma formação abrangente.

As aulas incluem também viagens técnicas, permitindo aos participantes uma imersão prática no universo do turismo rural. “O curso é gratuito e aberto a qualquer interessado. Para se inscrever, basta procurar o escritório da EPAGRI em seu município”, comenta Cláudia.

O curso explora desde técnicas de recepção ao turista até questões de paisagismo, proporcionando aos participantes uma visão completa do potencial de suas propriedades. Um dos destaques é a participação de especialistas locais, como João Filipeto, que aborda temas como vinhos de altitude e harmonização, enriquecendo ainda mais a experiência dos participantes.

O curso da EPAGRI se destaca como uma oportunidade única para quem busca se destacar no cenário do turismo rural, promovendo não apenas a capacitação técnica, mas também a valorização das propriedades e a expansão do empreendedorismo neste setor em ascensão.