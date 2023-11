Últimas semanas para apreciar a exposição de tapeçarias na Villa Francioni

A exposição de tapeçarias artísticas do Coletivo As Catarinas intitulada “Eu & Você & Elas/Eles”, chega nas suas últimas semanas na Galeria de Arte da Villa Francioni. Com a curadoria da professora, mestre em Teoria e História da Arte e tapeceira Elke Hulse, a mostra reúne obras de imagens de rostos de mulheres que contam histórias de diferentes culturas enaltecendo as individualidades e estará disponível gratuitamente ao público até o dia 27 de novembro, das 10h às 17h.

As artistas que compõem o Coletivo são: Andréia Peixoto, Eliamar Almeida, Eliane Savarese, Elizabeth Sinzato, Elke Hulse, Ivone Eccel Mizubiti, Luciane Sell da Silva, Marcia Domingues, Marcia Miotti, Marisa Vidal, Marize Didone, Patrícia Simões Pires, Renato Massaro, Silvia S. Ceccato, Sonia Zaccaron, Susana Pedro, Tania Alves, Tiyoko Tomikawa, Yramaia Da Poian.

E no dia 2 de dezembro, uma nova exposição chega na Galeria de Arte. Intitulada “Quadrografias”, a mostra do artista George Peixoto reúne uma seleção de obras digitais, coloridas, bicolores e P&B. A exposição será inaugurada às 15h e ficará disponível até o dia 10 de março de 2024.

Atualmente a Villa Francioni é administrada pelos conselheiros André, Adriana e Daniela Freitas (presidente). As visitas guiadas na vinícola precisam ser agendadas pelo site www.villafrancioni.com.br ou pelo fone (49) 3233-8200.