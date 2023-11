Seminário Regional de Turismo Rural reúne mais de 150 pessoas na Serra catarinense

Mais de 150 pessoas, entre empreendedores rurais, técnicos e comunidade da região da Serra Catarinense, participaram do 5º Seminário Regional de Turismo Rural. O evento aconteceu no dia 25 de outubro, no município de Bom Retiro, numa promoção conjunta da Epagri com a Prefeitura local, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. O evento teve apoio da Associação dos Municípios da Região Serrana (Amures), Cresol e Sicredi.

O objetivo do Seminário foi fortalecer o turismo rural na Serra catarinense. “Muitos dos presentes já atuam no setor, enquanto outros estão interessados em empreender nessa atividade, que tem se mostrado uma importante fonte de renda em diversos municípios da região”, explica Henrique Massaru Yuri, extensionista da Gerência Regional da Epagri em São Joaquim.

O evento foi marcado por palestras, discussões e intercâmbio de experiências sobre práticas de turismo rural bem-sucedidas. Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os desafios e oportunidades desse setor, em crescimento na região. E para finalizar o dia, os participantes conheceram o empreendimento Caminho das Nuvens, onde foi servido café e apresentadas possibilidades de trabalho dentro do turismo rural.

À medida que o turismo rural se consolida como uma atividade econômica de destaque, Bom Retiro, conhecida por sua economia voltada para a agricultura, está experimentando uma transição significativa. Segundo o extensionista, essa mudança tem contribuído para a diversificação da economia local, impulsionando a renda das famílias rurais e gerando oportunidades tanto para os jovens quanto para as mulheres que residem na região.

O 5º Seminário Regional de Turismo Rural na Serra Catarinense fez parte das comemorações dos 100 anos de emancipação política de Bom Retiro. “Foi também um marco importante para o município e para a região serrana catarinense como um todo, sinalizando o potencial crescente do turismo rural como alavanca econômica e de fortalecimento das comunidades rurais”, conclui Henrique.

Fonte: Epagri