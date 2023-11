Pai retira a filha de 7 anos debaixo de carro após ser atropelada em São Joaquim

Aflição e desespero de um pai: Uma menina de 7 anos foi atropelada por um carro na manhã desta quinta-feira (9) em São Joaquim, na Serra Catarinense. A criança foi retirada debaixo do veículo pelo próprio pai, que utilizou um macaco hidráulico para levantar o carro.

Uma ocorrência de atropelamento mobilizou as autoridades locais na manhã de hoje, na rua Manoel R do Nascimento, em frente a EEB Manoel Cruz, em São Joaquim. Por volta das 08h20min, a guarnição foi acionada para atender a um acidente de trânsito envolvendo uma criança.

Ao chegarem ao local, os Bombeiros confirmaram que a vítima, uma menina de 7 anos, estava ao lado do veículo em decúbito dorsal, consciente e orientada. Segundo relatos, a criança estava embaixo do veículo e foi retirada pelo próprio pai, que conseguiu levantar o veículo com o auxílio de um macaco hidráulico.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, quando a corporação chegou ao local, a menina já estava ao lado do veículo. O carro, um Volkswagen Jetta, era conduzido por uma mulher de 46 anos. Não foram divulgados detalhes de como o atropelamento aconteceu.

A menina apresentava escoriações nos membros inferiores e superiores, ferimento no pé direito e suspeita de fratura nos arcos costais e no braço. Ela foi atendida pela guarnição, imobilizada e conduzida ao hospital para cuidados médicos.

A guarnição prontamente prestou os primeiros socorros, imobilizou a criança e a conduziu ao hospital local para receber os cuidados médicos necessários. A identidade da vítima e demais detalhes sobre o estado de saúde não foram divulgados até o momento.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente e realizarão os procedimentos cabíveis para esclarecer os fatos.