Fapesc e Epagri incentivam desenvolvimento de pesquisas agrícolas e pecuárias em Santa Catarina 

Para incentivar a produção de novas pesquisa agropecuárias em Santa Catarina, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) lançam o Programa de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica.

O objetivo é apoiar o desenvolvimento e a formação científica dos pesquisadores e gestores da Epagri, e a produção de soluções para problemas recorrentes nos programas institucionais de grãos, fruticultura, olericultura, pecuária, aquicultura e pesca, desenvolvimento sustentável e ambiental, gestão de negócios e mercado.

Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Epagri, Reney Dorow, o edital vai transformar o cenário das unidades de pesquisa da empresa, em relação à gestão da inovação e da pesquisa agropecuária, socioeconômica e ambiental. “Este programa vai permitir o aperfeiçoamento da comunicação científica no âmbito da Epagri. Pretendemos informar melhor à sociedade os resultados das tecnologias geradas pelo nosso corpo de cientistas. Isso também vai contribuir para que o setor dos agronegócios possa competir e prosperar com sustentabilidade”, argumenta Dorow. Foto: Eduardo Valente / Secom

Entre as atividades previstas, além da promoção de atividades de apoio à pesquisa agrícola e pecuária em campo, a chamada pública ainda incentiva a experimentação em ambiente laboratorial; coleta, organização, análise, gestão e divulgação de informações e conhecimento da pesquisa agropecuária; atividades referentes à inovação e propriedade intelectual da Epagri; e formação de recursos humanos para atuação nos programas de pesquisa e inovação da Instituição, por meio da contratação de bolsistas de pesquisa.

“A Epagri está presente em todos os municípios catarinenses neste ramo tão relevante do agronegócio. Uma das preocupações do edital diz respeito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e também na gestão do agronegócio, com a nossa capacidade de atrair e manter os talentos catarinenses”, destaca o presidente da Fapesc, Fábio Wagner Pinto.

Para a realização das pesquisas serão destinados R$ 8,6 milhões. Ao total, 15 propostas de diferentes regiões do estado serão executadas, sendo o processo de seleção interna realizado pela Epagri. Podem participar pesquisadores e gestores das Unidades de Pesquisa, de Inovação e de Divulgação do Conhecimento da Epagri. A submissão das propostas segue até o dia 1 de dezembro.

Para participar

Quem pode participar: pesquisadores e gestores das Unidades de Pesquisa, de Inovação e de Divulgação do Conhecimento da Epagri

Submissão das propostas: até o dia 01/12/2023 no link https://editais.fapesc.sc.gov.br/edital-no-17-2023/

Clique aqui para obter informações sobre o edital

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc)

Nanda Gobbi / nanda.gobbi@fapesc.sc.gov.br

Telefone: (48) 98802-5794

Assessoria de imprensa Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina