Quatro crianças que estavam desaparecidas em mata são encontradas com vida no RS

As quatro crianças que estavam desaparecidas em Porto Alegre foram encontradas com vida na manhã desta sexta-feira (10) em Porto Alegre. Elas estão em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) recebendo atendimento médico. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros à reportagem da RBS TV.

O trabalho de buscas mobilizou policiais militares, mergulhadores, cães farejadores e um helicóptero.

De acordo com os bombeiros, as crianças — que têm idades entre 5 e 9 anos — relataram que se perderam e acabaram passando a noite em uma área de matagal. São três meninos e uma menina.

As buscas iniciaram na noite de quinta-feira (9). Segundo familiares, as crianças haviam saído para brincar em um campinho de futebol próximo ao local onde moram, na região do Morro da Cruz.

Com informações: RBS TV