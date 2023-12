41º Encontro Estadual dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense e Celebração dos 20 Anos da ASSEA: Um Evento Memorável na Fazenda XV Dias

No último final de semana, a cidade de Bom Jardim da Serra foi palco do 41º Encontro Estadual dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense, um evento grandioso que também celebrou duas décadas de existência da Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense (ASSEA). O local escolhido para essa comemoração especial foi a “Fazenda XV Dias”, que se tornou ainda mais significativa por ter sido a residência-sítio da “Agrônoma de Honra”, Tia Xandra, falecida antes que o Encontro pudesse ser realizada em sua propriedade.

O Encontro reuniu uma gama ilustre de participantes, destacando-se a presença de Carlos Nakazima, Diretor da MÚTUA-SC, Júlio Bertoldo e Miguel, todos representando a MÚTUA-SC. Além deles, estiveram presentes Felipe Penter, representando o CREA-SC, Athos Filho da FEAGRO, e o Secretário de Estado Engenheiro Agrônomo Valdir Colatto. Também marcou presença Raul Zucatto, ex presidente do CREA-SC. A presença maciça de engenheiros agrônomos e seus familiares enriqueceu ainda mais o evento.

A “Fazenda XV Dias” não foi apenas o local do encontro; ela carregava consigo a história e a paixão de Tia Xandra pela agronomia. O Encontro, que teve que ser adiado anteriormente devido à pandemia, transformou-se em uma homenagem póstuma para a anfitriã. Os agrônomos prepararam uma comovente lembrança para os familiares: um quadro desenhado à mão retratando Tia Xandra desfrutando de um bom vinho, revelando a maneira como ela mais apreciava ser lembrada.

Durante os três dias do Encontro, com programação técnica e social, os participantes foram brindados com uma atmosfera de confraternização e alegria. O chopp gelado, o churrasco suculento, Papai Noel e até mesmo uma cavalgada pelos altos dos cânions da Serra Catarinense marcaram o evento.

“Cau Bolzani, presidente fundador da ASSEA lá em 06/10/2003, expressou sua satisfação em poder comemorar os 20 anos da Associação agora em 2023 na condição de presidente e o sucesso do Encontro fecha com chave de ouro um ano com diversos eventos técnicos e sociais que valorizam o profissional da agronomia e também os agropecuaristas da região de São Joaquim. Cau Bolzani salienta que o Engenheiro Agrônomo e a Serra Catarinense formam a parceria que deu certo. E a família ASSEANA através dos seus sócios e diretoria estão sempre em sintonia pensando o melhor pra região de abrangência da ASSEA”.

O 41º Encontro Estadual dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense e a celebração dos 20 anos da ASSEA não apenas fortaleceram os laços entre os profissionais da área, mas também proporcionaram momentos de reflexão e homenagem a uma figura tão querida como Tia Xandra. Que este evento continue a inspirar e promover a união na comunidade agronômica da região.

Veja as imagens: