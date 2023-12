Maçã elimina o mal cheiro dentro do carro; conheça esta prática

As maçãs podem ajudar a eliminar de uma vez por todas os odores ruins dentro do seu carro.

A prática é comum em lojas de carros

Já chegou em uma loja de carros usados ou uma concessionária e viu um carro cheio de maçãs cortadas em seu interior, espalhadas pelo painel e bancos?

É uma prática de muitas lojas que revendem carros, ter esse costume.

Isso mostra que a maçã elimina sim odores ruins no interior de um carro.

A química por trás disso

O professor de química da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), Luis Novazzi, comenta que a maça apresenta uma característica adsorvente.

Adsorvente se refere à adsorção. Na adsorção, uma molécula de uma substância (adsorbato) adere sobre uma superfície (adsorvente) em virtude de forças de atração.

Moléculas de impurezas que estão em fase gasosa no interior do carro, como o cheiro de cigarro, por exemplo, são adsorvidas sobre a superfície da maçã aberta.

E o interessante é que depois de algumas horas, quando estiver finalizado o processo, não restará nenhum cheiro na fruta, você pode cheirar a maçã e ela não terá cheiro de cigarro.

Como usar a maçã para tirar os odores de dentro do carro?

Compre um saco de maçãs, pelo menos 6 ou 7 unidades, para as usar em um momento em que o carro ficar pelo menos umas 8 horas sem ser usado.

Você pode cortar algumas delas ao meio, e outras deixar inteiras.

Espalhe cuidadosamente, pode ser, por exemplo, uma em cima do painel, uma em cada um dos bancos dianteiros, duas no banco traseiro e uma no tampão do porta-malas, não importa se o carro é hatch, sedã ou SUV.

Feche todos os vidros e as portas, e deixe as frutas lá dentro por pelo menos 8 horas. Uma boa hora para fazer isso é antes de dormir.

Com informações: Notícias Automotivas