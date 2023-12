Cooperserra adere ao Selo de Conformidade Cidasc em um novo processo de produção

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) realizou, no dia 19 de dezembro, a auditoria de renovação de certificação do Selo de Conformidade Cidasc (SCC) na Cooperativa Regional Agropecuária Serrana (Cooperserra). A empresa, que já ostentava a certificação no processo de beneficiamento de maçãs, formalizou a adesão de um segundo processo ao Selo, marcando o início da implementação da Certificação no processo de fabricação de suco de maçã a partir de 2024.

Presentes durante a auditoria estavam o presidente da Cooperserra, Mariozan Corrêa, o gerente de packaging Ricardo Arruda, o consultor da Cidasc, Jorge Amilton de Souza, e o gestor da Divisão de Classificação (Dicla) da Cidasc, Thiago Borghezan. A Cooperserra, fundada em 1977, é responsável por 440 hectares de pomares de maçã nos municípios de São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra e São José do Ausentes.

Além de receber o Selo de Conformidade Cidasc (SCC) no processo de beneficiamento de maçãs, a Cooperserra opera em uma área total de mais de 22 mil metros quadrados, com capacidade de armazenamento de 17200 mil toneladas de maçãs e uma unidade de processamento para 21 mil toneladas de maçãs/ano das variedades Fuji e Gala de seus cooperados e terceirizados.

O presidente Mariozan Corrêa expressou sua satisfação com a conquista, destacando o compromisso contínuo da cooperativa em oferecer produtos da mais alta qualidade. Além da produção de maçãs, a cooperativa também desempenha um papel crucial na comercialização de insumos agrícolas, consolidando sua posição como referência no setor agropecuário. “A adesão ao Selo SCC em um novo processo representa um passo significativo na busca incessante da Cooperserra pela excelência”, finalizou.

+Selo de Conformidade Cidasc (SCC)

Desde a criação do Selo de Conformidade Cidasc (SCC) em 2015, várias empresas participaram do programa e dezenas já obtiveram a certificação. Podem aderir ao programa empresas de produção, beneficiamento, processamento e comercialização de produtos de origem vegetal destinados ao consumo humano. Grãos, farinhas, frutas, geleias e conservas são alguns exemplos de produtos elegíveis para o Selo de Conformidade Cidasc (SCC).

Os produtos certificados com o Selo de Conformidade Cidasc (SCC), se tornam um diferencial competitivo, que atesta para o consumidor que aquele fabricante segue padrões que resultam em um produto de qualidade, seguro para o consumo, e estão presentes no comércio em todo o Brasil e em 25 países.

As empresas certificadas passam por auditorias periódicas, para mostrar que as boas práticas continuam sendo seguidas após a conquista do Selo. Você encontra mais detalhes sobre como é o processo de certificação neste link.

Por Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação – Cidasc