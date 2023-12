Salário Mínimo de 2024 terá aumento de R$: 92 reais

O aumento do salário mínimo em 2024 será de R$ 92 e passará de R$ 1.320 para R$ 1.412, a partir de 1º de janeiro de 2024. A informação foi dada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Com isso, trabalhadores, do setor público e privado, aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios como auxílio-doença ou BPC (Benefício de Prestação Continuada) deverão receber o valor de R$ 1.412 como salário mínimo em 2024.

O pagamento do novo valor já deve ser feito em fevereiro do ano que vem – quando as pessoas recebem o salário e os benefícios referentes a janeiro.

Com informações: G1