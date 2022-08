Ciclo de Palestras ASSEA 2022 – Avaliação da Safra da Maçã e apresentação dos resultados da EPAGRI, EMBRAPA e CAV/UDESC

***APENAS PARA ENGENHEIROS AGRÔNOMOS***

CICLO DE PALESTRAS ASSEA 2022

AVALIAÇÃO DA SAFRA DA MAÇÃ 2021/2022 E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA SAFRA 2022/2023

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS DA EPAGRI/EESJ, EMBRAPA E CAV/UDESC

DATA: 16/08/2022

LOCAL: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EPAGRI, SÃO JOAQUIM

7h30 às 8h: Inscrições

8h às 8h15: Abertura

8h15 às 9h15: Manejo Fitotécnico da Macieira: Sistemas de Condução e Uso deFitorreguladores.

Dr. Fernando José Hawerroth – EMBRAPA UVA E VINHO

9h15 às 10h15: Resultados de Experimentos sobre Irrigação na Cultura da Macieira.

Dr. Gilmar Ribeiro Nachtigall – EMBRAPA UVA E VINHO

10h15 às 10h30: Intervalo/Café

10h30 às 11h30: Atualização sobre o Manejo de Pragas da Macieira.

Dr. Cristiano João Arioli – EPAGRI/EESJ

11h30 às 12h: Debate

13h30 às 14h30: Atualização sobre o Manejo de Doenças da Macieira

Dr. Leonardo Araújo – EPAGRI/EESJ e Dr. Felipe Augusto Moretti Ferreira Pinto – EPAGRI/EESJ

14h30 às 15h15: Novas Perspectivas de Porta-enxertos CGs para Região de São Joaquim.

Dra. Mariuccia Schlichting de Martin – EPAGRI/EESJ

15h15 às 15h35: Resultados de Sistemas de Condução das Macieiras com os Porta-enxertos da Série CG no Sul do Brasil.

Dr. Leo Rufato – UDESC/CAV

15h35 às 15h50: Debate

15h50 às 16h05: Intervalo/Café

16h05 às 16h25: Fisiologia Pós-Colheita

Dr. Cristiano André Steffens – UDESC/CAV

16h25 às 16h45: Resultados de Diagnósticos dos Principais Vírus da Macieira no Sul do Brasil.

Dr. Fábio Nascimento da Silva – UDESC/CAV

16h45 às 17h05: Resultados de Usos de Herbicidas em Pomares e Viveiros de Macieira.

Dr. Antônio Mendes de Oliveira Neto – UDESC/CAV

17h05 às 17h25: Informações sobre o Giro Técnico em Janeiro de 2023 (Caxias do Sul, Vacaria e Lages).

17h25 às 17h45: Avaliação e Encerramento

***Valor do investimento: R$ 150,00. Sócios em dia não terão custos de inscrição. Vagas limitadas.

Associe-se ou regularize-se. Maiores informações das 8h às 12h pelo fone/whats (49) 99177-8414

APOIO: