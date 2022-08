Sinais do câncer de intestino diagnosticado em Simony

Algumas vezes, no entanto, a pessoa não apresenta sintomas, por isso exames regulares são importantes.

O câncer de intestino diagnosticado na cantora Simony, também conhecido como câncer de cólon e reto ou colorretal, tem boas chances de cura quando descoberto precocemente. No caso da cantora, o diagnóstico foi feito em check-up, após ela perceber uma íngua na região da virilha.

Ínguas aprecem quando os gânglios linfáticos estão aumentados. Na maioria das vezes, as ínguas estão associada a inflamações leves, mas também podem ser sinal de tumores.

“Esse é um tumor chamado epidermóide. É um tumor que começou nesta região e tem alguns gânglios. Foi por causa de um desses gânglios na região da virilha, que a Simony percebeu que alguma coisa estava errada”, explicou o médico Dr. Fernando Maluf, que está acompanhando Simony.

Além de fazer exames rotineiramente, é importante estar atento aos sinais que o corpo envia quando algo não vai bem. Veja alguns deles:

Sinais do câncer de intestino

Dor

Muitas vezes, o primeiro sintoma é a dor na região do estômago. Essa dor geralmente é como se fosse uma cólica e pode não ser constante. Por exemplo, pode começar ou piorar depois de comer. À medida que o tumor aumenta, pode retardar a passagem de alimentos digeridos pelo intestino e isso pode levar ao aumento da dor.

Sangue nas fezes

Um dos principais sinais da doença pode ser observado nas fezes. Quando há sangue é importante fazer uma investigação. Mas é importante dizer, no entanto, que sangramento nas fezes pode ter diferentes causas possíveis, como hemorroidas, verminose e úlcera gástrica. Por isso, é necessária uma investigado para o diagnóstico correto e tratamento especifico.

Mudanças nos hábitos intestinais

Outro sinal que é importante informar ao médico é se haver uma alteração nos hábitos intestinais que durem três semanas ou mais, como idas mais ou menos frequentes ao banheiro e fezes mais moles. Isso é especialmente importante quando há sinais de sangue nas fezes.

Fraqueza

De acordo com o Cancer American Society, às vezes, o tumor pode sangrar no intestino. Se o sangramento for lento, pode levar a uma baixa contagem de glóbulos vermelhos (anemia) ao longo do tempo. Os sintomas de anemia incluem fraqueza e fadiga. Se o sangramento for rápido, as fezes podem ficar pretas e embaçadas devido ao sangue digerido, e a pessoa pode sentir tontura ou até desmaiar.

Perda de peso

Esse sintoma é menos comum que os demais, mas é importante considerar. Se não tiver uma causa aparente, vale mencionar ao médico.

Câncer de intestino

O câncer de intestino abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon e no reto (final do intestino, imediatamente antes do ânus) e ânus. Também é conhecido como câncer de cólon e reto ou colorretal.

Geralmente afeta adultos mais velhos, embora possa acontecer em qualquer idade. Geralmente começa como pequenos aglomerados não cancerosos (benignos) de células chamadas pólipos que se formam no interior do cólon. Com o tempo, alguns desses pólipos podem se tornar câncer de cólon.

Os pólipos podem ser pequenos e produzir poucos ou nenhum sintoma. Por esse motivo, os médicos recomendam exames regulares para ajudar a prevenir esse tipo de câncer, identificando e removendo pólipos antes que eles se transformem em câncer.

Com informações: Catraca Livre