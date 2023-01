Livro traz a história da cultivar “Maçã Gala”, grupo mais plantado no Brasil

A Epagri publicou em 2022 o livro “Maçãs do grupo ‘Gala’ no Brasil”, que conta a história desta fruta no País e divulga as mais recentes informações sobre as melhores técnicas de cultivo. A obra está dividida em 11 capítulos e tem como autores pesquisadores das estações experimentais de Caçador, São Joaquim e Videira. O organizador é o pesquisador Ivan Dagoberto Faoro, de Caçador.

publicação pode ser adquirida no site da Epagri, ao custo de R$ 65,00. Para comprar, é preciso enviar um e-mail para demc@epagri.sc.gov.br, informando o nome do livro, CPF do comprador e endereço completo para entrega.

Segundo Faoro, informações condensadas em forma de livro sobre a macieira são raras no Brasil. “E nenhuma obra, até o momento, foi escrita especificamente sobre um cultivar ou um mesmo grupo de cultivares. Em virtude disso, destacamos o ineditismo dessa obra, que se concentra sobre um grupo de cultivares muito importante na produção nacional de maçãs”, diz ele. As maçãs do grupo Gala respondem por mais de 57% da produção desta fruta no Brasil.

O plantio comercial da Gala iniciou em 1965, na Nova Zelândia. No Brasil, a indicação oficial de plantio foi feita pela primeira vez pela Empasc (atual Epagri) em 1975. E o primeiro plantio comercial de ocorreu em 1976, em Fraiburgo. Desde então, a Gala e suas estirpes são os cultivares mais plantados no Brasil.

Em 2020, a produção brasileira de maçãs atingiu cerca de 938,7 mil toneladas, sendo que nos últimos 10 anos (2010 a 2020) oscilou ao redor de 1,2 milhão de toneladas/ano. O grupo Gala, em média, respondeu por 57,4% da produção de maçãs entre as safras de 2007/2008 e 2019/2020, enquanto o grupo Fuji respondeu por 36,6% da produção. Os outros cultivares responderam por 6%.

A Epagri é a única empresa pública do Brasil a fazer melhoramento genético da macieira. Esse trabalho já colocou à disposição dos fruticultores 20 cultivares de maçã de alta qualidade, adaptados ao clima brasileiro, resistentes a doenças e com alta produtividade. Faoro ressalta que o grupo Gala foi importante para viabilizar a produção de maçãs no Brasil e inclusive permitir a exportação de volumes consideráveis.

Conheça as variedades de maçã desenvolvidas pela pesquisa da Epagri que se destacam pela aparência, qualidade e resistência às doenças.

