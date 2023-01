LAGEANA “CARMEN ZANOTTO” É EMPOSSADA E ASSUME SECRETARIA DA SAÚDE DE SANTA CATARINA

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem nova liderança. A deputada federal Carmen Zanotto tomou posse neste primeiro dia de 2023. O evento ocorreu no Centro Administrativo, na Capital. Carmen havia sido um dos primeiros nomes confirmados pelo governador Jorginho Mello e assume uma das pastas prioritárias do novo governo com a missão de cuidar da saúde dos catarinenses.

Quem é a nova secretária da saúde de Santa Catarina?



Carmen Zanotto é lageana, enfermeira de formação e eleita Deputada Federal. É Graduada em enfermagem e obstetrícia, com especialização em Administração Hospitalar, Saúde Pública, Recursos Humanos e Formação em Políticas para Primeira Infância na Universidade Harvard, nos Estados Unidos. Atuou como Enfermeira, Diretora de Enfermagem, Gestora Hospitalar, Secretária Municipal de Saúde, Secretária Adjunta da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e em 2021 assumiu como Secretária de Saúde do Estado de Santa Catarina. Na área política foi vereadora em Lages e deputada federal. Ela, agora, retorna para a Secretaria da Saúde como a líder da pasta no governo Jorginho Mello.