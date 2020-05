NSC destaca o “Péssimo exemplo em Bom Jardim da Serra” no Jornal do Almoço

A Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra ganhou seu momento de notoriedade durante a edição do Jornal do Almoço desta terça (05), quando se tornou um assunto de polêmica a pela realização da “segunda” sessão legislativa “Presencial”, contrariando toda a recomendação da Polícia Militar, do Ministério Público e do Próprio Decreto governamental que suspendia a reuniões em todo o estado, inclusive as das Câmaras de Vereadores.

O Ministério Público considerou que, diante do Decreto Estadual n. 562 determina a suspensão até 31 de Maio de 2020 todos os eventos, reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado (art. 8º, II, “a”), disposição que se aplica às sessões legislativas presenciais.

Sendo assim, o próprio Ministério Público recomendou à Câmara para que buscasse implementar, IMEDIATAMENTE, inclusive mediante apoio da FECAM, soluções tecnológicas para a realização das sessões remotas, como ocorre nos outros município de Santa Catarina.

Durante a matéria a NSC, questionou a Câmara de Vereadores de Bom Jardim da Serra sobre a contrariedade do Decreto e as recomendações do Ministério Público e a Câmara respondeu que resolveram realizar a “segunda” presencial porque a câmara não tem equipamentos e que alguns vereadores (acredite se quiser) não tem acesso a tecnologia e nem mesmo a internet…

E olha quem estamos pleno ano de 2020 na chamada era chamada digital e que a internet pode ser levada por rádio ou por satélite, inclusive para o interior de Bom Jardim da Serra.

A NSC conversou também com o Promotor Gilberto Assink e ele respondeu para a reportagem que enviará um ofício para a Câmara de Vereadores pedindo esclarecimentos e que poderá tomar medidas judicias diante do fato caso a Câmara resolva manter as sessões presenciais.

Assista na íntegra a reportagem da NSC sobre Bom Jardim da Serra: