A Polícia Militar Rodoviária do Posto de Painel, atendeu a um capotamento de um veículo utilitário na SC-114, na localidade de Santa Rita, um pouco antes da descida do Rio Lava Tudo.

O motorista acabou perdendo o controle do veículo vindo a capotar, logo em seguida, em cima da pista. Chovia no momento do incidente.

O fato ocorreu por volta das 12h e de acordo com a Polícia não houve feridos, apenas danos materiais.