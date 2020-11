Cristiano Cardoso é o vereador mais bem votado de Bom Jardim da Serra

Cristiano Cardoso (PSD), filho de Essiorni Cardoso da Silva e Maria de Nazaré Ribeiro Cardoso da Silva, natural de Bom Jardim da Serra, 43 anos, foi o candidato a vereador mais bem votado na capital das águas, ele levou 307 votos, sendo um dos 9 vereadores eleitos no último dia 15 de novembro.

“Fizemos uma campanha limpa e devido a pandemia tivemos que fazer uma campanha diferente. Sem comícios, sem reuniões. Desenvolvi outros meios de mídia, panfletos e na TV 55200, uma forma de mostrar as propostas para os próximos 4 anos no legislativo municipal. A população entendeu o motivo pelo qual coloquei meu nome a disposição do partido e da população. Com vários projetos e ideias para o futuro. Só tenho a agradecer a todos de Bom Jardim da Serra pelo reconhecimento e agora trabalhar pelo nosso lindo município, diz Cristiano.” Comentou o vereador Eleito Cristiano Cardoso