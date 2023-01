Governo do Estado dá início à aquisição de 351 equipamentos agrícolas

A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural deu o pontapé inicial para a aquisição de 351 equipamentos agrícolas que serão cedidos aos municípios de Santa Catarina. No primeiro momento, serão mais de R$ 51 milhões em investimentos numa parceria entre Governo do Estado, deputados federais, deputados estaduais e senadores.

R$ 51 milhões serão investidos em equipamentos (Foto divulgação/SAR).

“Esse é um trabalho importante que passa pela Secretaria da Agricultura. Há uma contrapartida de recursos do Governo do Estado, além do envolvimento de nossa equipe técnica, o que possibilita a aquisição e cessão dos equipamentos para as prefeituras. Nós queremos tornar o processo ainda mais ágil para beneficiar os agricultores que aguardam a chegada do maquinário”, destaca o secretário da Agricultura, Valdir Colatto.

Por meio de emendas parlamentares individuais e da bancada federal catarinense, a Secretaria da Agricultura irá comprar 322 equipamentos agrícolas, máquinas e veículos. O total de recursos será de R$ 50,2 milhões, sendo R$ 1 milhão de contrapartida do Governo do Estado. São três convênios: um dos lotes está em processo de licitação, uma licitação já foi concluída e o último aguarda liberação de recursos do Ministério da Agricultura.

As emendas parlamentares estaduais possibilitarão a aquisição de outros 29 equipamentos agrícolas, sendo R$ 861,5 mil em recursos.

Entrega de equipamentos

A Secretaria da Agriculturacontinua entregando equipamentos adquiridos em 2022. Este ano, já foram 138 implementos cedidos para fortalecer a agricultura familiar nos municípios de Santa Catarina.

A expectativa é de que até o final de janeiro, mais 54 equipamentos saiam do pátio da Secretaria para compor a frota das prefeituras no interior do estado. Ainda restarão 16 tratores, que devem ser repassados aos municípios no primeiro trimestre deste ano.

Por Ana Ceron, Assessoria de ImprensaSecretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural