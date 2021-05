Vai ser frio assim lá para Bom Jardim da Serra! Frio rigoroso faz Câmara alterar horário das sessões

O Município de Bom Jardim da Serra é onde se observa a maior intensidade de frio de toda a Serra Catarinense, não somente nos ares gelados que sopram constantemente da Serra do Rio do Rastro e do Morro da Igreja, mas a cidade como um todo recebe um frio perseverantemente rigoroso entre as estações de outono/inverno.

Em 2020 o município de Bom Jardim da Serra atingiu a incrível marca de -10ºC, a menor temperatura já registrada nos últimos anos na região e o primeiro registro do novo milênio com dois dígitos de temperatura negativa, de acordo com a Rede de Estações Keiser. A última vez que Serra Catarinense registrou temperaturas na casa dos -10ºC foi em 1991 em São Joaquim.

E por conta deste inverno rigoroso e por requerimento do Vereador Ivanio Aguiar dos Santos, foi aprovado a alteração temporária do horário de início das Sessões Ordinárias da Câmara de Vereadores das 19h30min para ás 18h que valerá até o dia 30 de Agosto de 2021, meses em que as baixas temperatura são mais mais rigorosas no município de Bom Jardim da Serra, alterando assim o Art95 do Regimento Interno da Casa Legislativa.

Segundo o Vereador Cristiano Cardoso, a modificação de horários já é um hábito nos meses de muito frio para que as pessoas possam acompanhar as sessões legislativas com maior comodidade diante do frio intenso e rigoroso de Bom Jardim da Serra.